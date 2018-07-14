Киев, 14 июля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. О сотнях мужчин, женщин и детей, которые «погибли только за то, что назывались украинцами, за то, что ходили в другие церкви», говорил Петр Порошенко на открытии памятника в Сагрыни. Мемориал, пишет тернопольская газета «За Збручем», посвящен трагедии 1944-го, когда бойцы Армии Крайовой убили сотни украинцев. О чем еще сказал Порошенко и какие цифры в отношении уже Волынской резни называл в те же дни польский президент, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наш долг сделать все, чтобы помнили эту жертву, сделать так, чтобы наши народы больше не знали раздора и противостояний», — заявил Порошенко, сказавший также об общности культуры и традиций у поляков и украинцев, равно как об общем опыте «борьбы за свою свободу против имперских и тоталитарных режимов».

Порошенко призвал помнить не только об общих победах, но и о польско-украинском конфликте 1943−1944 годов:

«Более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой грубой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей отдельные подразделения польского подполья», — подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем Анджей Дуда, президент Польши, при посещении Волыни заявил, что польско-украинское противостояние времен Второй мировой войны унесло жизни порядка 5000 украинцев и 100 000 поляков. Названные цифры оспаривают: так, доктор исторических наук Игорь Ильюшин говорит о 10−15 тысячах украинцев, а профессор Николай Кучерепа считает, что в разговоре цифра пять тысяч занижена раз в пять.

Ситуацию комментирует генеральный директор Львовской национальной галереи искусств Тарас Возняк на львовском портале Zaxid.net .

«Следующим этапом, по-моему, станет ирония, — полагает он. — Сегодня диалог выглядит так: вы нас обвиняете в геноциде — и мы вас обвиним в геноциде, вы нам выкатываете 100 тысяч жертв — и мы вам выкатим 100 тысяч жертв. Эта игра называется «сам такой». Ситуация становится, страшно сказать, смешной!»

О других темах украинской региональный прессы читайте в обзоре:» Путин (Сталин) получил своего Трампа (Гитлера)»

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