Мадрид, 12 июля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. В испанском городе Маспаломас утонул российский турист. Об этом сегодня, 12 июля, пишет испанское издание La Provincia.

(сс) Javier Habladorcito На пляже Плайя де Маспаломас

По данным газеты, трагический инцидент произошёл 11 июля.

На данный момент известно, что российский гражданин зашёл в воду, проигнорировав красный флаг на пляже, означающий запрет на купание. Затем турист начал тонуть.

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, который достали мужчину из воды и подняли на вертолёт. К сожалению, спасти его не удалось.

Стоит отметить, что в тот же день в Испании погиб польский виндсёрфер.