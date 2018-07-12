Симферополь, 12 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. После запуска движения грузового транспорта по Крымскому мосту оператор Керченской паромной переправы — ООО «Морская дирекция» будет сразу ликвидирован. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 июля сообщил генеральный директор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM У паромной переправы

«Надеемся, что какие-то грузопотоки на Керченской переправе останутся, потому что у нас есть два собственных парома, которые и дальше хотелось бы задействовать в работе», — отметил Волков.

Напомним, в состав ООО «Морская дирекция» входят Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба. Однако после запуска грузового движения Крымского моста предполагается, что грузовой транспорт, перевозящий опасные грузы, скорее всего, дальше продолжат транспортировать вплавь.