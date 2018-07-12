Киев, 12 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Заявление Юлии Тимошенко о способах «вернуть Крым» нацелено на внутреннюю аудиторию Украины и прежде всего — на промайданное меньшинство, уверенно контролирующее власть в стране, отметил в четверг, 12 июля, обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин, комментируя заявления украинского политика о перспективах возвращения Крыма на Украину.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Ранее Юлия Тимошенко заявила, что для возвращения Крыма Украина дожна укреплять свою армию, а также вести переговоры «в будапештском формате», чтобы таким образом не допустить «теневой легализации» возвращения Крыма в состав России.

Слова Юлии Владимировны нужно воспринимать в контексте избирательной кампании на Украине. Президентские выборы только в следующем мае, но кампания уже давно идет. Заявление Тимошенко нацелено на внутреннюю аудиторию. Понятно, что в реальности настоящее и будущее Крыма — российское и от мнения действующих или будущих президентов Украины никак не зависит.

Другое дело — предвыборная пиар-кампания. На Украине сложилась парадоксальная ситуация, при которой большинство населения хочет прекращения гражданской войны, но почти все ведущие политики соревнуются в псевдомилитаристской риторике.

Отчасти — потому, что это проще и ярче. Отчасти потому, что выборы на Украине, как известно, выигрывает не тот, за кого больше голосовали, а тот, кто первым вышел на майдан. А завсегдатаи майдана, разумеется, выступают за воображаемую войну до победного конца. Потому что иначе в их собственном политическом существовании нет никакого смысла, а все их действия последних пяти лет — череда преступлений и ошибок.

Есть и еще одна причина, по которой и Тимошенко как весьма вероятный победитель будущих выборов, и все остальные кандидаты заинтересованы в сохранении подобной риторики. На войну легче всего списывать любые ошибки, любые трудности и любое воровство. И вполне вероятно, что бонусы от статуса «воюющей» в кавычках страны извлечет не только пятый президент Украины Петр Порошенко, но и тот, кто станет шестым.