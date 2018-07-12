Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В дни проведения чемпионата мира по футболу Ростовская область стала центром притяжения туристов. Донской край посетили почти 200 тыс. гостей, половина из них — иностранцы. Об этом журналистам сообщил глава региона Василий Голубев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Испанцы

По его мнению, город-организатор ЧМ-2018 справился с наплывом футбольных болельщиков.

Вместе с тем Голубев также назвал футбольное первенство планеты событием «грандиозным, неординарным и запоминающимся».

ИА REGNUM напоминает, что в дни ЧМ-2018 «Ростов-Арена» приняла четыре матча группового этапа и одну игру 1/8 финала. На поле выходили сборные Бразилии и Щвейцарии, Мексики и Южной Кореи, Саудовской Аравии и Уругвая, Исландии и Хорватии, а также Японии и Бельгии.

С донскими традициями познакомились футбольные болельщики из 103 стран. Их хлебом-солью встречали казаки и казачками.

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