Ярославль, 12 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. В АО «Ярославский областной единый информационно-расчетный центр» сменился генеральный директор. Им стал Александр Белов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самой компании.

Офис «ЯрОблЕИРЦ»

Белов назначен на этот пост 5 июля решением совета директоров. Вероятно, это назначение связано со сменой владельца компании, занимающейся сбором коммунальных платежей на территории Ярославской области. Источник ИА REGNUM полагает, что АО «ЯрОблЕИРЦ» переходит под контроль бизнесмена Анатолия Яблонского. Новый директор «ЯрОблЕИРЦ», согласно данным ЕГРЮЛ, является также директором компаний «Русинвест» и «Русэнергоснаб», учредителем которой является Яблонский.

Анатолий Яблонский является учредителем различных компаний в коммунальной сфере, в том числе воронежского и костромского единых расчетных центров. Также Яблонский контролирует костромской «Водоканалсервис», где до перехода на «Ярославльводоканал» работал его бывший директор Вадим Блощицын.

В самом «ЯрОблЕИРЦ» пока не смогли дать никаких комментариев на эту тему. Компания была создана и пришла на рынок согласно инициативе губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Через еще одну компанию «ЯрОблЕИРЦ» контролировали 2 физических лица из Подмосковья — Мурзин и Веревкин. Правительство Ярославской области заявляло, что контролирует 25% акций компании, однако в ЕГРЮЛ собственниками по прежнему числятся физлица.

Благодаря активному содействию региональных и местных чиновников, «ЯрОблЕИРЦ» заняло более половины рынка по начислению коммунальных платежей в регионе. В том числе через него проходят платежи государственных и муниципальных компаний и регионального фонда капремонта.