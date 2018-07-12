Вашингтон, 12 июля, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Социологический опрос, проведенный Pew Research Center, показал, что американцы считают лучшим лидером страны 44-го президента США Барака Хусейна Обаму. Результаты социологического опроса опубликованы накануне, 11 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

По результатам опроса Обаму назвали лучшим президентом США 44% опрошенных. На втором месте оказался Билл Клинтон (33% голосов). За Рональда Рейгана свои голоса отдали 32% опрошенных.

Действующий президент США Дональд Трамп набрал лишь 19% голосов.

Уточняется, что опрос проводился с 5 по 12 июня. В нём участвовали 2002 человека.