Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом
Лондон, 12 июля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Sky News.
Дональд Трамп у самолета
В программе визита Трампа в Соединённое Королевство значатся переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также аудиенция у королевы Елизаветы II.
После встречи с королевой Трамп отправится в Шотландию, где проведет время в одном из своих гольф-клубов.
После рабочего визита в Великобританию Трамп отправиться в столицу Финляндии — Хельсинки, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.