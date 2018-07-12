Лондон, 12 июля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает Sky News.

Дональд Трамп у самолета

В программе визита Трампа в Соединённое Королевство значатся переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а также аудиенция у королевы Елизаветы II.

После встречи с королевой Трамп отправится в Шотландию, где проведет время в одном из своих гольф-клубов.

После рабочего визита в Великобританию Трамп отправиться в столицу Финляндии — Хельсинки, где состоятся его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.