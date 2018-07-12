Архангельск, 12 июля, 2018, 17:22 — ИА Регнум. Проект строительства порта на архипелаге Новая Земля вышел на стадию практической реализации. Дочерняя компания Росатома — Первая горнорудная компания — начала инженерные изыскания в губе Безымянная. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

(сс) Мария Андреевна На Новой Земле

Порт станет одним из основных инфраструктурных объектов, необходимых для реализации проекта строительства горно-обогатительного комбината для Павловского месторождения свинцово-цинковых руд.

Напомним, балансовые запасы расположенного на Новой Земле Павловского месторождения составляют более 2,48 миллиона тонн цинка, 549 тысяч тонн свинца и 1194 тонны серебра. Переработкой свинцово-цинковых руд Павловского месторождения займется будущий горно-обогатительный комбинат мощностью около 220 тысяч тонн цинкового и 50 тысяч тонн свинцового концентратов в год, а также 16 тонн серебра ежегодно.

Объём инвестиций, необходимый для строительства портового комплекса, оценён в 6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, месторождение Павловское было открыто АО «Первая горнорудная компания» в 2001 году. Поисково-оценочные работы проведены в 2001—2002 годах, в результате которых поставлены на государственный учет запасы свинцово-цинковых серебросодержащих руд категории С1 и С2, в количестве 37 млн. тонн, (или 2,4 млн тонн свинца и цинка).

Павловское месторождение входит в пятерку крупнейших полиметаллических месторождений России.

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