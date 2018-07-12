Псков, 12 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. Депутаты Псковского областного собрания на 22-й сессии сегодня, 12 июля, поддержали большинством голосов проект федерального закона № 489 161−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», предусматривающий повышение пенсионного возраста. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в после продолжительной дискуссии и выступлений представителей всех фракций, предложения федерального правительства поддержал 31 депутат из 43 присутствовавших.

Sobranie.pskov.ru Результаты голосования

Против проголосовали 10 человек, два депутата не голосовали.

Не поддерживать предложения правительства в нынешнем виде предлагала депутат фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова — она вместе с депутатом от фракции Владимиром Панченко внесла альтернативный проект постановления.

«Реформа в целом нужна — никто это не отрицает. Но предложенная правительством реформа для Псковской области выльется в то, что у нас останутся одни пенсионеры, а вся молодёжь уедет в мегаполисы. В том виде, в каком внесено сейчас, даже в первом чтении принимать нельзя», — заявила Тудакова.

Предложение «Справедливой России» поддержали только 11 депутатов, против высказались 13, трое воздержались, остальные не голосовали.

Категорически против принятия законопроекта высказывали лидеры фракций КПРФ, ЛДПР, партии «Яблоко».

При этом спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов («Единая Россия») отметил, что предложенная реформа, как и все реформы, непопулярная, «связана с издержками и вызывает негативную реакцию, но эта негативная реакция — сиюминутная, а реформа делается для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону».

«Я, наверное, не возьму на себя смелость говорить, что этот законопроект совершенный, что нет необходимости работать над ним и обсуждать параметры, которые в нём заложены, в том числе возраст выхода на пенсию. Но этот законопроект пока ещё не принят в первом чтении, речь идёт на этой стадии только о концепции. Думаю, что в первом чтении его всё-таки примут, и наша общая задача ко второму чтению аккумулировать все конструктивные (подчёркиваю — не популистские, а конструктивные) предложения, которые звучат сегодня со стороны граждан, профсоюзов, и представить их в Государственную думу», — отметил спикер Псковского областного собрания депутатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предложениях федерального правительства РФ о совершенствовании пенсионной системы России предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году.