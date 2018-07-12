Вильнюс, 12 июля, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Двухдневный визит папы Римского Франциска в Литву, который пройдёт 22−23 сентября, обойдёт литовской казне в 1,75 млн евро, а ещё порядка полумиллиона потратит из своего бюджета литовская католическая церковь, то есть почти по 50 тыс. евро в час, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Папа Римский Франциск

Такие данные сегодня, 12 июля, огласили литовские министерства, ответственные за визит, самоуправление Вильнюса, сама Католическая церковь в Литве.

Деньги будут потрачены на организацию визита: создание инфраструктуры, сопровождение, логистику, безопасность и так далее.

Визит папы Римского в Литву приурочен к празднованию столетия Литвы, от первого провозглашения независимости в 1918 году.