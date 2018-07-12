Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В субботу, 14 июля, в Петербурге поступят в продажу брелки «Подорожник» с изображением волка Забиваки — официального талисмана чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Metro.spb.ru Брелок «Подорожник» с Забивакой

В этот день Северная столица примет последнюю игру мундиаля — в матче за третье место на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Бельгии и Англии.

Брелок «Подорожник» имеет те же возможности, что и обычная одноименная смарт-карта: на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать брелок в виде электронного билета для оплаты поездок в общественном транспорте Петербурга. Брелок может стать и просто хорошим сувениром.

Добавим, что к ЧМ-2018 в Петербурге было выпущено 80 тыс. карт «Подорожник» с символикой чемпионата мира. Оставшаяся часть тиража таких карт также будет продаваться 14 июля в кассах метрополитена.