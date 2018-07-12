Москва, 12 июля, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Свыше трёх миллионов туристов посетило российскую столицу за время проведения матчей ЧМ-2018. Об этом сообщил на пресс-конференции 12 июля глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никольская улица во время чемпионата мира по футболу

Он уточнил, что речь идёт об иностранцах, которые останавливались в городе более, чем на один день. Наибольшее число футбольных болельщиков, по его словам, прибыло из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции.

Напомним, на московских стадионах «Лужники» и «Спартак» прошло уже одиннадцать матчей ЧМ-2018. 15 июля в «Лужниках» состоится встреча финалистов чемпионата — сборных Франции и Хорватии.