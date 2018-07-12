Шадринск, Курганская область, 12 июля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В курганском Шадринске волонтёры из Омска незаконно собирали деньги на лечение больных детей. Об этом пишет портал «Область 45».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За помощью к местным журналистам шадринцы обратились 22 июня. Они сообщили, что по городу ходят некие люди в футболках с надписью «волонтёр», в руках держат коробки с изображением ребёнка, которому якобы нужна помощь. Сердобольные шадринцы не могут пройти мимо. Но насколько правомочна деятельность добровольцев?

Полицейские Шадринска выяснили, что по городу работают пять человек, которые называют себя представителями региональной организации «Рука помощи», зарегистрированной в Омске. У них на руках имеется оригинал документа о регистрации организации. Информация о больных детях, которым волонтёры собирают деньги, имеется в открытом доступе.

«Организация региональная, значит, что она может работать только на территории того субъекта, где зарегистрирована. А они приехали в Шадринск», — высказал свои подозрения в нечистоплотности волонтёрских помыслов шадринский юрист.

Как выяснили шадринцы, омичи в их городе снимали квартиру и питались на собранные для детей деньги. Благотворительные средства не учитываются должным образом.

Прокурор Шадринска Михаил Дресвянников сообщил 12 июля, что омские волонтёры собирали деньги незаконно. Материалы переданы в Омск, где «Рука помощи» зарегистрирована. Полицейские сейчас выясняют, осуществлялись ли перечисления больным детям от данных добровольцев.