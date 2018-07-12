Кострома, 12 июля, 2018, 17:01 — ИА Регнум. На костромском мосту через Волгу новый асфальт «пошел волной», сообщает ГТРК «Кострома». Из-за неровностей на дороге образовывались большие пробки.

(сс) sumanamul15 Укладчики асфальта

По словам подрядчика, неровности на дороге возникли на пяти временных деформационных швах, которые не выдерживают нагрузки. На данный момент строители исправили асфальтовое полотно на ранее отремонтированной части переправы.

Как отмечает областное телевидение, «временные соединения установили прошлой осенью, чтобы не нарушать технологию. На улице уже были минусовые температуры, а постоянные швы можно монтировать только в теплую погоду».

Почему была нарушена технология телеканал не сообщил.

ИА REGNUM напоминает, что правоповоротный съезд костромского моста через Волгу планируют открыть к началу августа. Генеральный директор подрядной организации Александр Колесниченко ранее сообщал, что ремонт моста выполнен на 70%.

На начало июля на мосту были смонтированы 11 деформационных швов из 28; уложена гидроизоляция; установлено 66 новых фонарей; работы полностью завершены на тротуарах на правоповоротном съезде.

В капитальном ремонте единственного моста через Волгу задействовано 100 строителей, которые работают без выходных. Сдать объект подрядчик планирует до 1 ноября этого года.

Ремонт моста в Костроме через Волгу длится второй год и регулярно становится причиной возникновения пробок в городе.