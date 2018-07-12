Пермь, 12 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Перми сегодня, 12 июля, Мотовилихинский районный суд вынес решение по ходатайствам следственных органов относительно фигурантов резонансного уголовного дела о резне в местной школе. Один из подростков отправится на лечение в психиатрический стационар, второй ещё два месяца проведёт под стражей, сообщают СМИ.

(сс) Warren Wong Подросток

Оба школьника прошли психиатрическую экспертизу. Один признан вменяемым. Именно ему и продлили срок ареста. Что касается второго подростка, то врачи пришли к выводу, что мотивом преступления стало стремление к суициду в публичном месте и признали фигуранта уголовного дела психически больным, отмечает «Эхо Москвы в Перми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года Пермь была потрясена преступлением, совершённым в стенах школы № 127. Двое вооружённых подростков проникли в здание и напали во время урока на учеников четвёртого класса и их учительницу. Пострадали 15 человек, из них 12 попали в больницы, в том числе и сами налётчики. защищая детей, педагог приняла основной удар на себя. Получив множественные тяжёлые ранения, женщина проходила длительное лечение. На работу она смогла вернуться лишь в апреле. За проявленную смелость педагог получила медаль «За отвагу».

Инцидент в пермской школе вызвал в стране большой резонанс. Столицу Прикамья посетили высокопоставленные чиновники. На федеральном уровне стали обсуждать меры по обеспечению безопасности детей в школах.

По факту нападения на школьников возбуждено уголовное дело. По данным информресурсов, по делу потерпевшими проходят 30 человек. В гражданских исках заявлена сумма компенсации за нанесённый моральный и физический вред — почти 5 млн рублей. Имущество родителей подростков арестовано.