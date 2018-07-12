Полис Херсонес, Севастополь, 12 июля, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Работы по реставрации входной группы и площадки портового района Херсонеса оцениваются в 75 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 12 июля сообщил управляющий директор фонда гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Apxeo.info Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе

«К сентябрю в рамках благоустройства территории музея-заповедника помимо ночной подсветки планируется установить на территории входной группы скульптурную инфографику и сенсорные киоски, которые будут рассказывать об уникальных исторических фактах того или иного археологического комплекса», — подчеркнул Иван Есин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство музея уже заявило о своих планах после реставрационных работ организовать для граждан платные ночные туры.