Степанакерт, 12 июля, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Число туристов, посетивших Нагорно-Карабахскую Республику, увеличилось на 102%. Об этом сообщает министерство культуры, по делам молодежи и туризма НКР. В январе-мае 2018 года НКР посетили 8654 иностранных туристов.

Арцахпресс Степанакерт

Количество туристов увеличилось на 102% или 4362 человека по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Кроме того, число иностранных туристов увеличилось по сравнению с отдельными месяцами (180%, 225%, 19%, 14%, 146% или 396, 744, 99, 172, 2951 человека соответственно).

Также зарегистрирован один новый туроператор. Общее количество субъектов в туризме составило 10 организаций, 9 из которых — это туроператоры и один турагент.

В то же время было создано четыре гостиничных объекта. В настоящее время на территории Нагорного-Карабаха действует 53 отеля, сообщает Арцахпресс.