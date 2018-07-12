Москва, 12 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компании Burger King объяснить сообщения о том, что сеть ресторанов быстрого питания может получать данные банковских карточек пользователей с помощью мобильного приложения. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

(сс) Mike Mozart Вывеска Burger King

Напомним, информация о том, что компания Burger King может собирать данные пользователей с помощью записи видео с экранов смартфонов, появилась на портале Pikabu.

Один из пользователей портала обратил внимание, что видео, записанное с экрана смартфона, отправляется на сервер компании, при этом на данную запись вполне может попасть ввод данных банковской карточки при оплате заказа, а также множество другой личной информации.

После появления данной информации Роскомнадзор направил в Burger King официальный запрос. Если данная информация подтвердится, то ведомство потребует от компании объяснений причин, по которым неопределенный круг лиц получил доступ к персональным данным.

В Burger King поспешили заявить, что никакой персональной информации пользователей они не собирают. Мобильное приложение компании, с помощью которого можно сделать дистанционный заказ, осуществляет транзакции через эквайер «Яндекс.Касса», который надежно защищен.

Кроме того, в компании заверили, что персональные данные пользователей не хранятся на сервере и приходят на него в обезличенном и закодированном виде.