Полис Херсонес, Севастополь, 12 июля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в скором времени организуют платные ночные туры с подсветкой экспонатов и археологических раскопок портового города. Об этом на пресс-конференции в Севастополе сообщила директор музея Светлана Мельникова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Magx.com Колокол. Херсонес Таврический. Севастополь

«Мы должны понимать, что в «Херсонес» вкладываются колоссальные средства, я не вижу ничего страшного, если какие-то услуги станут платными. Думаю, что специализированные вечерние туры, которые будут обладать новизной подачи материала, тоже будут платными», — отметила Мельникова.

По её словам, полученные от продажи билетов средства пойдут на благоустройство музея.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года после перевода памятника в федеральную собственность традиционные для местных жителей места купания — природный галечный пляж и песочная бухта на территории «Херсонеса Тарвического» стали недоступны, вызвав множество протестов.

Об этом: Музей, храм или пляж? В Севастополе запретили купаться в Херсонесе