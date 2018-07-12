Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 16:48 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга объявили о масштабных изменениях в работе общественного транспорта в связи с предстоящим закрытием станции метро «Академическая» на первой (красной) линии Петербургского метрополитена.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Метро Санкт-Петербург

Станцию закроют в понедельник, 30 июля, по окончании празднования Дня ВМФ. «Академическая» будет капитально ремонтироваться в течение 11 месяцев. Капремонту подвергнутся вестибюль и наклонный (эскалаторный) ход станции. Стоимость ремонта станции — около 342 млн рублей.

Прежде всего, закрытие «Академической» попробуют скомпенсировать за счет усиления работы соседних станций.

«На станциях метро «Политехническая» и «Площадь Мужества» будет изменён режим работы эскалаторов: в утренний час «пик» на каждой станции на спуск работают по два эскалатора; в вечерний час «пик» на каждой станции на подъём работают по два эскалатора», — сообщили 12 июля в городском комитете по транспорту.

Социальные автобусные маршруты, имеющие точкой притяжения станцию метро «Академическая» (№№ 102, 153, 178), будут продлены до станции метро «Гражданский проспект». Изменятся и другие автобусные и трамвайные маршруты, чтобы доставить людей из района «Гражданки» к другим станциям метро вместо «Академической».

Большим изменениям подвергнется и сеть коммерческих маршруток. Некоторые коммерческие линии будут закрыты, другие — продлены или укорочены в интересах доставки пассажиров к метро. С подробностями можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, она входит в состав самой длинной Кировско-Выборгской линии. Наземный павильон «Академической» расположен на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта в Калининском районе города. Станция является одной из самых загруженных в метро Петербурга.