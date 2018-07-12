Курган, 12 июля, 2018, 17:20 — ИА Регнум. В Кургане жильцам аварийного дома предложили переселиться в маневренный фонд при расчете шесть квадратных метров на человека, а детей отдать в приют. Предложение озвучили представители местных органов опеки, пишут местные СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Отметим, курганцы, проживающие на улице Гагарина, 11, предъявили иск горадминистрации с требованием переселить их из разрушающегося дома. Чиновники предложили им выход — сдать детей в приют, а взрослым скучковаться в маневренном фонде. Было предложено даже место для размещения детей — «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», пишет издание Znak.com.

Изначально речь в публикациях шла о том, что такое решение приняли чуть ли не на уровне властей региона. Но затем начальник управления по социальной политике аппарата правительства области Елена Баева пояснила СМИ, что с таким предложением выступили местные органы опеки.

По словам жильцов, в здании происходит деформация и разрушение конструкций, рвутся обои, из-за перекоса проемов уже начали лопаться стекла. Но власти Кургана делают всё, чтобы не расселять дом, который комиссия признала неподлежащим ремонту, а также подтвердила, что несущие конструкции здания угрожают жизни и здоровью проживающих в нём людей. Более того, глава администрации города Андрей Потапов 18 мая издал постановление, которое обязывает департамент жилищно-коммунального хозяйства заключить соглашение с ООО «УК «Дом» о предоставлении из бюджета города субсидии на оплату исправления аварийной ситуации в многоквартирном жилом доме № 11 по ул. Гагарина. О переселении людей речи, похоже, не идёт.

Граждане обратились в суд. Они требуют расселить их опасный дом. На заседании, которое состоялось 12 июля, как говорят жильцы, представители мэрии Кургана заявили, что дом не подлежит расселению, несмотря на аварийный статус, так как доме нет муниципального жилья. Поэтому горадминистрация здесь, дескать, и ни при чём. Следующее заседание назначено на 26 июля.

Получить комментарий мэрии Кургана корреспонденту ИА REGNUM пока не удалось.

Дом по ул. Гагарина, 11 в городе Кургане был построен в 1961 году. В нём 36 квартир. На сайте «Реформа ЖКХ» указано, что данный дом признан аварийным 23 июня 2017 года. Время планового фактического расселения не определёно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кургане могут признать дом аварийным, но не включить в программу переселения. И в таком случае обязать жильцов «аварийки» сносить здание за собственный счёт.