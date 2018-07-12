Ярославль, 12 июля, 2018, 16:10 — ИА Регнум. 12 июля избирательная комиссия Ярославской области освободила от занимаемой должности секретаря комиссии Галину Бокмельдер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом избиркоме.

Избирательная комиссия Ярославской области

Как сообщил председатель облизбиркома Олег Захаров, Бокмельдер уволилась по собственному желанию, претензий к ее работе у него не было.

Я с тяжелым сердцем расстаюсь с ней, так как она выполняла огромный объем работы. Это решение стало для меня во многом неожиданным. Я безмерно ей благодарен. Но, к сожалению, труд на госслужбе оплачивается ниже, чем в частном секторе. Как я понял из разговора с ней, она намерена вернуться в адвокатуру. И, возможно, будет заниматься выборами, опыт у нее в этой сфере есть», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Галина Бокмельдер работала секретарем комиссии с марта 2017 года. Захаров не связывает увольнение Бокмельдер с жалобой в ЦИК на деятельность областной комиссии. Как сообщало ранее ИА REGNUM, неназванный бывший сотрудник избиркома обвинила руководство в «развале системы избирательных комиссий», при этом основные обвинения звучали как раз в адрес Галины Бокмельдер.

«К счастью, у нас сейчас анонимки не являются основой для кадровых решений. Это собственное решение секретаря», — отметил Олег Захаров.

Новый секретарь избирательной комиссии пока не назначен.