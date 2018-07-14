Москва, 14 июля, 2018, 15:20 — ИА Регнум. На пляжах особо охраняемой природной территории, памятника природы регионального значения Серебряный Бор, «Яндекс» с размахом отметил День семьи. Чем примечательно мероприятие, во время которого инспектор ГПБ «Мосприрода» угрожал корреспондентам ИА REGNUM административным преследованиям, рассказывают Игорь Свирин и Дарья Антонова.

Владимир Югасов ИА REGNUM Серебряный Бор

Праздник прошел под охраной полиции и экологических инспекторов «Мосприроды» (по данным экологов, в нем участвовали около 4000 человек), и формально «Яндекс» к нему отношения не имеет. В тот день в Серебряном Бору проходил общегородской праздник, только вот регистрировавшие участников сотрудники были с эмблемами «Яндекса», о котором также напоминала атрибутика, размещенная на всевозможном оборудовании и декоре. Выяснилось также, что праздник все-таки не городской, а закрытое мероприятие, и попасть на него не удалось ни журналистам, ни пригласившему их инспектору Росприроднадзора.

В прошлом году организаторы пляжных мероприятий в Серебряном Бору были более гостеприимны. Сейчас больше похоже на то, что узкая группа лиц, призванная защищать и развивать еще оставшиеся природные уголки Москвы, видимо, исповедуя известный принцип «что охраняешь, то и имеешь», извлекает прибыль из принадлежащего всем москвичам природного достояния.

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