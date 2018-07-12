Якутск, 12 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Якутске в ЦСП «Триумф» открылась Международная выставка детских и молодёжных проектно-исследовательских работ MILSET Vostok Expo-Sciences в рамках Международных интеллектуальных игр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Международная выставка детских и молодёжных проектно-исследовательских работ в Якутии

ЯСИА Международная выставка детских и молодёжных проектно-исследовательских работ в Якутии

Организатором выставки является региональное отделение международного движения содействия научно-техническому творчеству молодежи MILSET Vostok. Это интерактивные стенды для презентации около 50 работ и проектов школьников Якутии, других регионов России, а также Казахстана.

Здесь представлены все направления STEAM проектов: научная деятельность обучающихся, техническое творчество, декоративно-прикладное искусство и математика. Ребята и их руководители тщательно подготовились к мероприятию. На выставке было представлено около 50 работ и лучших проектов обучающихся. К примеру, учащаяся специализированного лицея №92 им. М. Ганди г. Алма-Ата Тогызбай Шынар исследует качество воды, потребляемой жителями Алма-Аты. Она изучает воду на прозрачность, вкус, запах и кислоты.

А ученик 8 класса Саха политехнического лицея Якутска Альберт Атласов разработал компьютерную игру для изучения математики. Он рассказал, что апробировал эту игру у шестиклассников своей школы.

Ученица Сунтарского политехнического лицеяЯна Никитина исследует тему развития логического мышления у детей дошкольного возраста. Для этого Яна создала мозаику по национальным узорам Якутии. Как она отметила, ребёнок должен понять правильность строения традиционных узоров.

«Именно наука является сейчас той областью, которая объединяет людей со всего мира. Сегодня перед всем человечеством стоят большие глобальные вызовы, и только объединив наши усилия, мы сможем развивать нашу планету земля. И это будете делать именно вы — наши молодые юные исследователи», — обратился к участникам выставки министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

ЯСИА Международная выставка детских и молодёжных проектно-исследовательских работ в Якутии

Здесь же состоялся вечер национальных культур. Участники продемонстрировали свои народные танцы, прочитали стихи, исполнили музыку.

«Вечер национальных культур — традиционное мероприятие для любой выставки MILSET. Ребята из разных делегаций подготовили творческие номера. Здесь никого не оценивают. Дети в дружной обстановке знакомятся с культурой разных стран», — рассказала исполнительный директор выставки MILSET Vostok Татьяна Вомпе.

Гости с Апеннинского полуострова представили оригинальный номер в стиле аэробики под итальянскую поп-музыку 80-х годов. Буряты — ритмичный народный танец-хоровод Ёхор. А участницы из Мексики в ярких нарядах показали танец своего штата Халиско