Рим, 12 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. 27,8% итальянцев живут в домах, населенных сверх нормативов, сообщает в четверг, 12 июля, Il Sole 24 Ore со ссылкой на данные европейской статистики.

Цитата из м/ф «Теремок-теремок». реж Леонид Амальрик. 1971. СССР Пытается уместиться

В среднем по Евросоюзу данный показатель составляет 16,5%. Хуже, чем в Италии, дело обстоит в Румынии (49,7%), Польше, Хорватии и Болгарии.

В домах, мало приспособленных для жилья, то есть без достаточного освещения, туалетов или с протекающими крышами, живет 7,6% итальянцев. Средний показатель по Евросоюзу — 4,9%, а самая сложная ситуация в Румынии (19,8%), Латвии и Венгрии.

Статистики также отметили, что 32,7% итальянцев тратят на жилье 40 и более процентов своего дохода. Средний показатель по Евросоюзу — 27%, самая сложная ситуация — в Сербии (57,7%), Греции и Румынии.