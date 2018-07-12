Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградская область попытаются очистить водоемы для купания, так как сейчас на территории Северной столицы купаться запрещено. К совместным действиям двух регионов призвал зампред комитета по природопользованию Петербурга Иван Серебрицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерняя прогулка

«Проблема понятна и очевидна для всех. На протяжении последних лет в Петербурге, по результатам обследований, нет ни одного водоема, пригодного для купания. В прошлом году был один, в этом году таких водоемов уже нет», — сказал Серебрицкий.

При этом, по его словам, чистота пляжей в черте города у него вопросов не вызывает. Однако вопрос о состоянии воды гораздо более сложен, так как к берегам городских рек стекается грязь из соседних регионов.

«Особенно он сложен для Петербурга, так как мы являемся конечной точкой огромного водосборного бассейна, стоки идут из семи регионов и двух зарубежных государств. «Водоканал» очищает 98,7% сточных вод, но пользоваться нашими водоемами и даже Невской губой Финского залива горожане не могут», — сказал Серебрицкий.

Он подчеркнул, что во многом такая печальная картина возникает из-за стоков от объектов хозяйственной деятельности, предприятий, в том числе на территории Ленобласти. Серебрицкий предложил коллегам из 47-го региона вместе подумать о снижении антропогенной нагрузки на водные пути.

«Может быть, уже это позволило бы купаться. Нужно оценить масштабы бедствия и доложить на Координационном совете Петербурга и Ленобласти», — предложил городской чиновник.

С ним согласился зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, который предположил, что, «если мы так и дальше будем двигаться, то и в Ленобласти» скоро не останется чистых водоемов для купания.

Напомним, в Петербурге 282 км водотоков, однако в черте города ни один из них не считается безопасным для купания. Не прошедшие проверку водоемы могут содержать кишечные палочки и болезнетворные бактерии. В Ленобласти пока еще относительно чистыми считаются несколько водоемов, например, озера Светлое, Раздолинское и Коркинское, а также Павловское озеро в Бокситогорске.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна петербургская зона отдыха на воде не соответствует требованиям санитарного законодательства по состоянию воды. Купаться на территории города опасно для здоровья, считает управление Роспотребнадзора по региону. При этом загорать на пляжах можно: по результатам мониторинга, все взятые пробы песка соответствовали гигиеническим нормативам.