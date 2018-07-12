Воронеж, 12 июля, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Сотрудники правительства Воронежской области смогут ознакомиться с системой повышения эффективности работников, созданной в Сбербанке. Такая возможность обсуждалась 12 июля в ходе встречи врио губернатора Александра Гусева с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области В правительстве Воронежской области состоялась встреча врио губернатора Александра Гусева и представителей Сбербанка

На встрече обсуждалось взаимодействие органов власти и банка в работе по совершенствованию системы государственного управления в регионе. В частности, прозвучало предложение ознакомить сотрудников облправительства с системой повышения эффективности работников, созданной в Сбербанке. По словам Владимира Салмина, ознакомиться со стандартами эффективного управления Сбербанка представители облправительства могли бы на базе учебного центра Центрально-Черноземного банка в Воронеже или по программам корпоративного университета Сбербанка.

«Нам, безусловно, это интересно. Регион уже вовлечен в работу по совершенствованию системы госуправления. Воронежская область вошла в число трех пилотных регионов по данной теме, которую с РАНХиГС мы уже начали разрабатывать. Все это идет в рамках задач, которые поставила администрация президента. Но нам важно получать и дополнительные возможности для обучения», — отметил Александр Гусев.

На встрече врио руководителя департамента экономического развития области Анатолий Букреев также предложил руководству ЦЧБ ПАО Сбербанк принять участие в совместном с облправительством проекте по поддержке резидентов индустриального парка «Масловский»: в частности, предлагается снизить процентные ставки для наиболее значимых инвесторов и для предприятий малого и среднего бизнеса.

Также еще одной темой встречи стала реализация в регионе совместной программы Сбербанка и Google «Бизнес класс». Вице-губернатор Евгений Юрченко отметил, что этот проект крайне важен для повышения финансовой грамотности начинающих предпринимателей собственников малого и среднего бизнеса в области.