Приштина, Сербия, 12 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Президент односторонне отделившегося от Сербии края Косово и бывший лидер террористической организации «Армия освобождения Косово» Хашим Тачи заявил о состоявшейся у него встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Facebook (@HashimThaciOfficial) Дмитрий Медведев и Хашим Тачи

Как сообщил Тачи на своей странице в Facebook, краткие переговоры состоялись 9 июля в Анкаре на полях церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Дмитрий Медведев возглавлял российскую делегацию на этом мероприятии.

«Я кратко проинформировал премьер-министра Медведева о событиях в Косово и регионе. Попросил его установить первоначальные контакты между двумя нашими странами. Мы также говорили о заключительном этапе нормализации отношений между Косово и Сербией и согласились, что возможное соглашение принесёт долгосрочный мир в регион Западных Балкан», — написал президент Косово.

Своё сообщение Хашим Тачи сопроводил фотографией, на которой он запечатлён рядом с главой российского правительства.

Следует отметить, что речь идёт о первом контакте подобного уровня между российскими официальными лицами и албанским руководством Косово. Пресс-служба правительства России не распространяла информации о состоявшейся в Анкаре встрече.

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Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Россия, как и Сербия, не признаёт независимости Косово, тем не менее в Москве уже неоднократно заявляли, что будут готовы поддержать любое решение косовского вопроса, которое сочтут взаимоприемлемым Белград и Приштина.

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В последнее время и сербское, и косовское руководство всё чаще критикуют Брюссель, при посредничестве которого они ведут переговоры. В этой связи стал подниматься вопрос о привлечении дополнительных сторон к переговорному процессу. Так, власти в Приштине уже не раз заявляли о желании большей вовлечённости США в переговоры в качестве гаранта. Сербская сторона, в свою очередь, предлагала России стать посредником в том случае, если косовские албанцы продолжат настаивать на привлечении Вашингтона к этому процессу.

В начале июля в сербских СМИ появилась информация о том, что тема Косово значится в повестке предстоящих 16 июля в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, и в Белграде есть большие ожидания, что российскому и американскому лидерам удастся сдвинуть ситуацию с мёртвой точки и дать ход её скорейшему урегулированию.

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