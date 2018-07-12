Чебоксары, 12 июля, 2018, 15:21 — ИА Регнум. Полностью поддерживаю предложение правительства РФ повышение пенсионного возраста по нескольким причинам, заявил корреспонденту ИА REGNUM ректор бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев.

Цитата из м/ф «Мальчик с пальчик». реж Александр Трусов, Роман Давыдов. 1978. СССР Старик со старухой

Во-первых, когда человек выходит на пенсию позже, он будет ориентироваться на то, чтобы прожить дольше и не будет стареть, так называемый биологический настрой организма. Во-вторых, повышение пенсионного возраста — это мировая практика, и Россия не должна отставать. Нужно повышать возраст, чтобы страна могла конкурировать с другими развитыми странами, где пенсионный возраст давно уже поднят, пояснил он.

«Кроме того, дольше работающий гражданин поддержит своё материальное положение, и поможет пополнить бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Повышать пенсионный возраст надо обязательно», — высказал свое мнение Исаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»