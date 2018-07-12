Ярославль, 12 июля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Бывший мэр Переславля-Залесского Ярославской области Денис Кошурников, обвиненный в превышении должностных полномочий, освобожден от наказания. Такое решение принял Заволжский районный суд Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Кошурникова Александр Захарьин.

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Денис Кошурников проходил по так называемому «делу Роснано» о строительстве фармацевтического завода в Переславском районе. Будучи главой района, Кошурников дал компании «НТфарма» разрешение на строительство завода, расположенного в границах нацпарка «Плещеево озеро», не получив согласования Минприроды. Землю под строительство «НТфарма» приобрела за 19 миллионов рублей у ООО «Протект», которое ранее принадлежало Кошурникову, а затем перешло под контроль его родственников.

Денис Кошурников признал свою вину и активно сотрудничал со следствием. Прокуратура просила 2 года лишения свободы. Однако Заволжский районный суд переквалифицировал статью обвинения и признал бывшего мэра Переславля виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ему назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Но и от этого наказания он был освобожден в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

«Безусловно, это победа, и сам Денис Кошурников доволен таким исходом. Более полутора лет он провел в заключении. Закончился этот страшный для него процесс. Виновным он был признан, поэтому, скорее всего, компенсации за незаконное уголовное преследование он требовать не сможет. Но мы дополнительно изучим этот вопрос. Не принято решение и по обжалованию приговора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Захарьин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, судимости (если приговор вступит в силу) у Дениса Кошурникова не будет. В последнее время Кошурников находился под домашним арестом, после приговора он отправился домой.