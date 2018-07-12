Калининград, 12 июля, 2018, 15:16 — ИА Регнум. В Калининградской области ликвидирован лесной пожар на площади 1 гектара. Возгорание произошло в Краснознаменском районе по вине человека, сообщает Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

«Пожар — беглый низовой, огонь успел распространиться на один гектар леса», — заявил глава регионального управления охотничьего и лесного хозяйства Эдуард Виноградов.

По данным ведомства, с начала 2018 года в Калининградской области зафиксировано восемь лесных пожаров. Их общая площадь превысила 2 га.

Причиной возгораний во всех случаях — человеческий фактор.

Стоит отметить, что пик лесных возгораний в российском эксклаве пришелся на 2009 год. Тогда в Калининградской области было зарегистрировано 144 лесных пожара. Площадь, пройденная пожарами, девять лет назад превысила 247 га.

ИА REGNUM уточняет, что в эти дни сотни тысяч гектаров леса горят в Красноярском крае. Власти региона утверждают, что «ситуация находится под контролем».