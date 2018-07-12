Севастополь, 12 июля, 2018, 15:08 — ИА Регнум. Вторая смена детского лагеря «Ласпи» в Севастополе начинает свою работу 13 июля. Об этом 12 июля журналистам сообщила и.о. директора департамента образования Светлана Кириленко.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Все замечания, которые были ранее предъявлены, устранены. Надеемся, что эта смена будет успешной», — отметила чиновница, подчеркнув, что в администрации лагеря остались прежние руководители.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня после торжественного открытия из лагеря госпитализировали с кишечной инфекцией 21 человека — 16 детей и пять вожатых. За нарушение санитарного законодательства суд решил приостановить деятельность учреждения на 70 суток, однако позже было удовлетворено ходатайство о его досрочном открытии.

На днях мать ребенка, попавшего в реанимацию после тяжелого отравления в лагере, сообщила, что вице-губернатор Севастополя Юрий Кривов отказался выдавать им путёвку в профильный медсанаторий, чтобы не создавать прецедент для других пострадавших.