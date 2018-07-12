Брюссель, 12 июля, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Члены альянса НАТО провели «очень серьезную дискуссию» о распределении финансового бремени, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 12 июля, передает немецкий телеканал N-TV.

@realDonaldTrump Ангела Меркель и Дональд Трамп. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

Канцлер не дала ответа на вопрос журналистов, угрожал ли президент США Дональд Трамп выходом Вашингтона из НАТО.

«Я могу лишь подытожить, каков результат: четкая приверженность всех НАТО и явная готовность внести свой вклад перед лицом изменяющейся ситуации безопасности», — сказала Меркель.

Президент США потребовал на саммите НАТО в Брюсселе изменить распределение бремени. Как сообщало ИА REGNUM, США вкладывает в оборону более 3,5% своего ВВП, в то время как Германия немногим больше 1%. В 2014 году члены НАТО договорились расходовать на оборону 2% ВВП к 2024 году. Накануне саммита Германия подверглась жесткой критике со стороны президента США за нежелание увеличить финансирование своей армии.