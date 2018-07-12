Калуга, 12 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В Калужской области 12 июля стартовал конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, выступившем организатором конкурса, его цель — разработка слоганов экологической и патриотической направленности. Их планируется использовать на информационных баннерах города Калуги и прилегающих территориях.

Admoblkaluga.ru Приглашение к экологическому конкурсу

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Подобной акцией в ведомстве намерены привлечь внимание жителей региона к экологическим и патриотическим проблемам, повысить узнаваемость и сформировать положительный имидж области.

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Принять участие в конкурсе слоганов сможет любой житель региона. Для этого достаточно заполнить заявку на участие в срок до 15 августа 2018 года. В заявке указываются ФИО участника или представителя от коллектива, место жительства, возраст и слоган по одной из двух номинаций: «Лучший слоган экологической направленности» и «Лучший слоган патриотической направленности». Победителей конкурса в каждой из номинаций наградят дипломами.