Брюссель, 12 июля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не является его врагом, и выразил надежду на дружбу с российским лидером в будущем. Очередное громкое заявление американский лидер сделал 12 июля на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

«Хотелось бы надеяться, когда-то он может стать и другом. Это может случиться», — сказал Трамп.

Он напомнил, что встречался с российским президентом всего два раза, и каждый раз встречи оставляли приятное впечатление. По словам Трампа, предстоящий саммит в Хельсинки может привести «к чему-то продуктивному», тем более потому, что союзники по НАТО поддержали идею переговоров.

Напомним, саммит двух президентов пройдет 16 июля в столице Финляндии. Предполагается, что стороны смогут обсудить состояние двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки.