Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Несмотря на двухдневный перерыв перед последними играми чемпионата мира по футболу, в петербургской фан-зоне продолжаются развлекательные мероприятия для болельщиков мундиаля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона ЧМ в Петербурге

Напомним, фан-зона ЧМ-2018 находится на Конюшенной площади в центре Северной столицы. Она единовременно вмещает до 15 тыс. человек, которые могут наблюдать за ходом матчей на большом экране, а также слушать выступления исполнителей со сцены.

Как сообщили организаторы петербургского фестиваля болельщиков, сегодня, 12 июля, и в пятницу, 13 июля, в фан-зоне состоятся выступления различных популярных музыкальных коллективов.

В день матча за третье место Бельгия — Англия фан-зона откроется в 11:00. Перед матчем, который начнется в 17:00, на сцене выступит группа «Отава Ё», а после матча — группа «Animal Jazz» и Игорь Корнелюк.

В последний день ЧМ-2018, 15 июля, финальную игру Франция — Хорватия (18:00) предварит выступление группы «Несчастный Случай», а после матча выступит Therr Maitz.

Напомним, матч за третье место на ЧМ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге, а финальный матч мундиаля — в Москве.