Москва, 12 июля, 2018, 14:59 — ИА Регнум. Европа до сих пор не определилась с той системой координат, в рамках которой ЕС может определять свои интересы, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя трения между США и странами Евросоюза, возникшие в связи с требованиями Вашингтона об увеличении расходов стран ЕС на оборону в рамках НАТО. По последним сведениям, президент Америки Дональд Трамп даже пригрозил Брюсселю выходом Штатов из Североатлантического альянса.

@EmmanuelMacron Эммануэль Макрон разговаривает с Дональдом Трампом. Саммит стран блока НАТО. 11.07.2018

«Стратегически НАТО выгодно в первую очередь США, — сказал Ремизов. — Но весь вопрос в том, какова система координат для определения интересов Европы. Для американских интересов она уже задана идеологией США как мирового гегемона. А где система координат для определения интересов Европы? Здесь абсолютно разные взгляды в разных частях Европы. Есть не до конца решённый вопрос о том, что такое Европейский союз».

При этом Ремизов отметил, что у президента Франции Эммануэля Макрона есть концепция европейского суверенитета, которую он и продвигает.

«Её элемент — совместная система безопасности, общеевропейские вооружённые силы, — добавил Ремизов. — Я не думаю, что этот проект очень далеко шагнёт. Нет такого ощущения. Просто потому что в рамках той минимальной военно-политической субъектности Европы, которую мы наблюдаем, механизмы НАТО её в общем и целом устраивают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Брюсселе прошёл первый день саммита стран блока НАТО. По его итогам руководство альянса заявило о продолжении курса на сдерживание России. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не считает Россию врагом и добавил, что, хотя НАТО по-прежнему не признает воссоединения Крыма с Россией, это, по его мнению, не повод для международной изоляции РФ.