Севастополь, 12 июля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Другого выхода, как повышение пенсионного возраста, у России нет, время для этого шага пришло. При этом, хочется отметить, что женщинам очень высоко подняли возрастную планку, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны труда, Вооруженных сил РФ и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа г. Севастополя Людмила Хамина.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Рыбак. Севастополь

Женщин, конечно, жалко, они сегодня решают вопросы трудового и нравственного воспитания. А когда им воспитывать детей и внуков, если они вынуждены будут работать дольше. Все люди душой понимают, что нужно повышать возраст, а сточки зрения социальных вопросов — например, ухаживать за престарелыми родителями — некогда. Также по поводу повышения пенсионного возраста огорчаются те, кому осталось до пенсии 1−2 года.

«Но в целом у жителей Севастополя гражданская позиция высокая, и, в частности, по поводу повышения пенсионного возраста. Севастопольцы очень благодарны, что входят в состав России, они перестали бороться за русский язык и за свои права. Севастопольцы — патриоты России, поддерживают правительство РФ, главу государства Владимира Путина и его начинания», — высказал свое мнение Хамина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»