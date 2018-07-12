Москва, 12 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Более 9 млрд рублей из имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко перечислены в государственный бюджет. Об этом 12 июля сообщает пресс-служба СКР.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Пачка денег

Имущество Захарченко ранее было обращено в доход государства. Деньги перечислены на счёт Казначейства России во исполнение решения Никулинского суда Москвы.

«Деньги Захарченко перечислены в бюджет», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что расследование уголовного дела против Захарченко по трем эпизодам преступлений завершено. Речь идет о получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2016 года замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко задержали по обвинению в коррупции. Позже у него были изъяты 8 млрд рублей наличными, а также автомобили, недвижимость и другое имущество.

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