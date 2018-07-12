Чебоксары, 12 июля, 2018, 14:43 — ИА Регнум. В Чувашии обнаружен птичий грипп. Исследования подтвердили наличие вируса в хозяйствах Комсомольского и Батыревского районов, сообщили ИА REGNUM в минсельхозе республики.

Cap.ru На территории деревни Полевые Яуши введены ограничительные мероприятия

Предварительный положительный результат дали исследования в республиканской ветеринарной лаборатории в отношении материалов, полученных в двух муниципалитетах. Проводится проверка предположительного источника занесения вируса. Для установления окончательного результата материал направлен на экспертизу во Владимир.

«Для обследования в Комсомольский и Батыревский районы выехала комиссия для проведения эпизоотолого-эпидемилогического обследования. Выехали специалисты сводного противоэпизоотического отряда», — говорят в аграрном ведомстве.

Cap.ru Контрольный пост

Как сообщает администрация Комсомольского района, 11 июля в связи с подозрением и распространением гриппа птиц на территории деревни Полевые Яуши Альбусь-Сюрбеевского поселения введены ограничительные мероприятия: закрыты ведущие в деревню дороги, выставлены круглосуточные контрольно-пропускные посты, проведён учет поголовья птиц и утилизация ранее умершей птицы. В Батыревском районе птичий грипп выявлен в одном из личных подсобных хозяйств села Батырево.

Напомним, для предотвращения заражения в домашних хозяйствах необходимо перевести всех домашних птиц на закрытое содержание, периодически проводить дезинфекцию помещений. В это время не рекомендуется покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы. При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы необходимо сообщать в государственную ветеринарную службу.