Ярославль, 12 июля, 2018, 14:34 — ИА Регнум. На городских пляжах Ярославля купаться до сих пор запрещено, но разрешено загорать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской областиНапомним, 21 июня ярославское Управление Роспотребнадзора запретило купаться на на территории официальных городских пляжей. Это объяснили тем, чтокачество воды в реке Которосль и реке Волга по микробиологическим показателям не соответствуют санитарным требованиям. Количество кишечной палочки превысило норму в несколько раз. С тех пор пробы воды берутся еженедельно, но до сих пор их результаты неудовлетворительные, поэтому купание запрещено.

City-yaroslavl.ru Пляж

Водоемы использовать нельзя, но рекреационную зону — сами пляжи — можно. Как пояснили в Роспотребнадзоре, качество воды нестабильно, идет несоответствие по разным показателям. Существенного ухудшения, по сравнению с прошлыми параметрами, не зафиксировано, но и до нормы далеко. Следующий забор проб пройдет через неделю, однако уже сегодня можно предположить, что купальный сезон прошел мимо Ярославля.