Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Рекордное число заявок, поступивших после урагана от жителей Ростовской области, зафиксировали диспетчеры Службы-112. За экстренной помощью к спасателям обратились более 22 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в центре информационного обеспечения безопасности населения 12 июля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Телефон

«Это абсолютный рекорд, так как раньше при более серьезных чрезвычайных ситуациях по телефону вызова экстренных служб звонили максимум 17 тыс. человек», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

По его словам, наибольшее количество звонков поступило из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Таганрога, а также Неклиновского, Матвеево-Курганского, Мясниковского районов. Диспетчеры продолжают принимать звонки от жителей всех муниципалитетов Донского региона. На телефонные звонки отвечают восемь сотрудников.

Вместе с тем отмечается, что штормовое предупреждение в Ростовской области не снято. 12 июля ожидается грозовой дождь, а также порывистый ветер до 19 метров в секунду. В южных районах воздух прогреется до +41 градуса.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июля в Ростове-на-Дону и области разбушевалась стихия. Шквалистый ветер ломал ветки, повалил десятки деревьев, снёс несколько остановочных комплексов. В одном из пятиэтажных домов из-за сильных порывов сорвало балкон, урагана не выдержала стена одного из частных домов.

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