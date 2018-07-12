Служба-112 зафиксировала рекордное число заявок от Ростовской области
Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Рекордное число заявок, поступивших после урагана от жителей Ростовской области, зафиксировали диспетчеры Службы-112. За экстренной помощью к спасателям обратились более 22 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM проинформировали в центре информационного обеспечения безопасности населения 12 июля.
«Это абсолютный рекорд, так как раньше при более серьезных чрезвычайных ситуациях по телефону вызова экстренных служб звонили максимум 17 тыс. человек», — отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.
По его словам, наибольшее количество звонков поступило из Ростова-на-Дону, Новошахтинска, Таганрога, а также Неклиновского, Матвеево-Курганского, Мясниковского районов. Диспетчеры продолжают принимать звонки от жителей всех муниципалитетов Донского региона. На телефонные звонки отвечают восемь сотрудников.
Вместе с тем отмечается, что штормовое предупреждение в Ростовской области не снято. 12 июля ожидается грозовой дождь, а также порывистый ветер до 19 метров в секунду. В южных районах воздух прогреется до +41 градуса.
ИА REGNUM напоминает, что 11 июля в Ростове-на-Дону и области разбушевалась стихия. Шквалистый ветер ломал ветки, повалил десятки деревьев, снёс несколько остановочных комплексов. В одном из пятиэтажных домов из-за сильных порывов сорвало балкон, урагана не выдержала стена одного из частных домов.
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