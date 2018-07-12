Берлин, 12 июля, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Группа бизнесменов из города Киль, что на севере Германии, заявила о планируемом строительстве в Калининградской области «немецкой деревни». Прожектёры сообщают на своем сайте о контактах с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, а сам российский эксклав подчёркнуто именуют Königsberger Gebiet — «Кёнигсбергская область».

Friedenswerk.com Карта России от будущих «русских немцев»... без Крыма

«С 21 июля по 28 июля 2018 года произойдет первая совместная поездка на автобусе в Кёнигсбергскую область», — так гласит объявление «Deutsch-Russisches Friedenswerk e. V». (на русский язык можно перевести как НКО «Немецко-русский фонд мира»).

Таким образом группа немецких граждан приглашает своих соотечественников в российский эксклав на Балтике посмотреть места, где — цитата — «в будущем будет создан ковчег для всех тех из Германии, кто хочет жить вдали от катастроф, надвигающихся на ФРГ и ЕС».

Стоит отметить, что авторы сайта в своих призывах употребляют лишь несуществующие топонимические названия — «мы познакомимся с городом Кёнигсбергом», «ощутим тёмные леса Восточной Пруссии», «Кёнигсбергская область предлагает совершенно новые возможности для развития».

Friedenswerk.com Немецкие бизнесмены выдумали несуществующий топонимический термин «Кёнигсбергская область»

Отдельно «Немецко-русский фонд мира» останавливается на «сотрудничестве с российской администрацией».

«Реализация такого проекта может быть успешно выполнена только при поддержке местных властей, — пишет руководство фонда. — В личных беседах мы уже представили эту идею новому губернатору Антону Андреевичу Алиханову и Министерству экономики, где почти открыли двери. Российская администрация убеждена в творческой силе немецкого народа и уже обещала далеко идущую поддержку реализации нашей идеи».

«Немецко-русский фонд мира» убежден:

«Хорошо известно, что поселение немецких людей и их предприятий в Калининградской области приведет к сильному экономическому возрождению, созданию рабочих мест и, более того, к лучшему пониманию наших народов».

По замыслу фонда, новая немецкая деревня в «Кёнигсбергской области» должна разместиться в окрестностях бывшего восточно-прусского селения Фуксберг — ныне это российский поселок Семёново под Гвардейском.

Как вишенка на торте, на карте Российской Федерации, размещённой на сайте «Немецко-русский фонд мира», нет Крыма.

Корреспондент ИА REGNUM направил начальнику пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрию Лыскову сообщение с просьбой прокомментировать заявления «Немецко-русского фонда мира» в части «почти открытых дверей».