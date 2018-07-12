Пекин, 12 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В сети появились фотографии нового кроссовера Haval, который пополнил F-линейку компании. Снимки модели F7 11 июля опубликовал китайский портал Eastday.

(сс) NAParish Логотип компании Great Wall Motors

Ожидается, что под капотом машины будет установлен турбированный 2-литровый двигатель мощностью 197 л. с. Значение показателя крутящего момента мотора равно 315 Нм. В паре к нему идёт 7-позиционная роботизированная коробка передач. Машина будет предлагаться в полноприводном или переднеприводном вариантах.

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Напомним, в мае 2016 года ИА REGNUM сообщило, что китайский автопроизводитель представил на автосалоне в Пекине концепт-кар HB-02. По мнению экспертов, Haval F7 построен на базе именно этого концептуального автомобиля.