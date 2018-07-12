Москва, 12 июля, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Применять на борту самолётов «Аэрофлота» дефибрилляторы теперь запрещено. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

Петр Данилов ИА Красная Весна Пассажиры в самолете

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«Хочу сразу сказать, что дефибрилляторы нам запретили, потому что на борту их применять нельзя. Но всё остальное мы запросили и ждём ответ от Минздрава», — сказал Савельева, сказанные на встрече в Госдуме РФ с депутатами фракции «Единая Россия».

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При этом руководитель авиакомпании отметил, что другими современными средствами оказания экстренной медицинской помощи пассажирам экипажи оснащаются, пишет «Интерфакс». Так, на сегодня на борту каждого самолёта находится три вида аптечек — так называемая аптечка бортпроводников, аптечка для аварийных ситуаций и для профессионального врача.