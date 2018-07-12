Чита, 12 июля, 2018, 14:30 — ИА Регнум. В семи пунктах временного размещения (ПВР), открытых в Чите для пострадавших от наводнения, находятся сейчас 100 взрослых и 41 ребёнок. Такие данные опубликованы на официальном сайте правительства Забайкальского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Забайкальского края Пункт временного размещения пострадавших от наводнения в Чите

Напомним, завтра, 13 июля, регион вновь накроют сильные дожди, и паводковая обстановка может ухудшиться. Поэтому краевые власти приняли решение организовать ещё пять пунктов временного пребывания. Всего в крае пока подготовлено 18 ПВР. По информации глав муниципалитетов, большинство эвакуированных граждан по своему желанию размещаются у родственников и знакомых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкалье началось в ночь на 8 июля. За четыре дня стихия разрушила десятки мостов и множество дорог. В регионе действует режим ЧС и штормовое предупреждение.

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