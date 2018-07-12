Краснодар, 12 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В 2017 году в Краснодарском крае средняя продолжительность жизни составила 73,5 года, что выше среднероссийского показателя. Об этом сообщил министр регионального здравоохранения Евгений Филиппов, слова которого обнародованы на официальном сайте ведомства.

Василий Максимов. Пережил старуху (фрагмент). 1896

«Продолжительность жизни на Кубани достигла рекордного значения — 73,5 года», — сказал Филиппов.

Министр здравоохранения Краснодарского края добавил, что общая смертность населения в регионе впервые за 20 лет составила 12,5 на 1 тыс. населения — показатель достиг своего исторического минимума.

10 июля министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила журналистам, что в результате равномерного удлинения всех периодов жизни человека он будет способен прожить до 120 лет.

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