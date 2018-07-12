Александрия, Египет, 12 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. В Египте в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли десять человек, еще 25 получили ранения, сообщает 12 июля Youm7.

(сс) Cdigitals Трасса в Египте

По данным издания, инцидент произошел на трассе Мерса-Матрух — Александрия. Автобус столкнулся с грузовиком, который перевозил каменную соль, после чего перевернулся.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель пассажирского автотранспорта, он превысил максимально допустимую скорость.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня на трассе Бени-Суэйф — Заафарана в Египте перевернулся автобус, в результате происшествия погибли три человека, более 20 получили ранения.

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