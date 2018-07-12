Ярославль, 12 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов проинспектировал ход ремонтных работ на проспекте Авиаторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Проспект Авиаторов

Владимир Слепцов пообщался с подрядчиком и убедился, что ремонт дороги не затрудняет движение транспортного потока.

«Мы прекрасно понимали, что при ремонте будут сложности, и людей предупреждали об этом заблаговременно. Фрезеровать дорогу начнем только после установки новых бордюров, в противном случае основание асфальта могут размыть дожди», — сказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

При демонтаже бордюров перекрывают только часть полосы, чтобы не затруднять движение автотранспорта. По условиям контракта подрядчик приступит к снятию фрезой деформированного слоя асфальта 1 августа. Напомним, срок сдачи проспекта Авиаторов — 10 октября.